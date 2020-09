CISTERNA DI LATINA : UN 20 ENNE ARRESTATO SU MANDATO DELL’A.G.

l’08 settembre 2020, in cisterna di latina (lt), militari della stazione carabinieri di borgo podgora, davano esecuzione all’ordinanza applicativa della misura coercitiva personale degli arresti domiciliari emessa dal tribunale di lecce nei confronti di un 20 enne originario della medesima provincia.

in particolare, le indagini condotte dalla stazione carabinieri di calimera (le) avevano consentito di accertare la responsabilità del suddetto, nella consumazione di un tentato furto in un’abitazione di quel comune. lo stesso, dopo aver forzato con un palanchino in ferro la porta d’ingresso dello stabile, veniva sorpreso dalla vittima che gridando lo aveva messo in fuga.