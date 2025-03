Cisterna di Latina: 29enne Muore Dopo una Caduta dall’Ottavo Piano

Dylan Torsello, un residente di Cisterna di Latina di 29 anni, è tragicamente deceduto in seguito a una caduta dall’ottavo piano di un edificio situato tra Via Po e Via Primo Maggio. L’incidente è avvenuto all’alba di venerdì 14 marzo.

Secondo suo fratello, Manuel, Dylan stava tentando di scattare un “selfie spettacolare” quando è scivolato ed è caduto. Manuel ha rilasciato questa dichiarazione per smentire le voci di un possibile suicidio.

I servizi di emergenza sono arrivati sul posto poco dopo che è scattato l’allarme alle 5 del mattino, ma sfortunatamente, Dylan è morto sul colpo. Sono intervenuti anche agenti di polizia, che hanno temporaneamente chiuso la strada per condurre indagini e raccogliere prove per determinare le circostanze esatte dell’incidente.

Dylan era molto conosciuto a Cisterna di Latina. Era appassionato di scattare selfie, spesso facendolo dalla terrazza dell’edificio, che è il più alto della zona. Gli piaceva passare il tempo lì con i suoi cani. Dylan era anche un giocatore della squadra di calcio Ecocity Futsal Cisterna, uno studente universitario e lavorava la sera in un pub locale. Il pub è rimasto chiuso in segno di lutto il giorno successivo alla sua morte. Un collega ha detto che l’ultima sera di lavoro di Dylan sembrava normale e non ha mostrato segni di angoscia.

Un incidente precedente ha visto i cani di Dylan cadere dalla stessa terrazza alcuni mesi prima, cosa che lo aveva colpito profondamente. Al momento della stesura del rapporto, non c’erano testimoni diretti della tragedia e non c’erano telecamere a circuito chiuso nella zona.