Cirio, Piemonte non sventola bandiera bianca

“Nessuno ha sventolato bandiera bianca, anzi. Abbiamo un sistema di tracciamento dei contatti operativo su tutta la nostra regione, pur con tutte le difficoltà di una crescita esponenziale dei contagi, e siamo oggi in grado di isolare i positivi con una media di tre/cinque giorni; a febbraio lo facevamo in 18 giorni”. Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

“Questa è la differenza sostanziale ed è anche il motivo per cui il Piemonte continua ad avere una pagella, per quanto riguarda la tenuta dei sistemi moderati, di rischio moderato dal ministero della Salute, proprio perché continuiamo ad essere in grado di seguire i contatti – sottolinea il governatore, ospite della trasmissione Omnibus, su La7 -. Chiaro che se i contagi aumentano ci sarà un giorno in cui non riusciremo più a farlo.

E’ per questo che ieri siamo intervenuti con nuove misure rigorose, che colpiscono dove abbiamo gli assembramenti”.