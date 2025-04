Cirio alla Cogne sui dazi USA: “Agire, non reagire. L’Italia ha una carta da giocare”

AOSTA – Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in visita allo stabilimento Cogne Acciai Speciali anche in veste di Capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni all’Unione Europea, ha incontrato i vertici aziendali per discutere l’impatto dei dazi imposti dagli Stati Uniti, nonostante la recente sospensione temporanea di alcuni di essi.

L’incontro, che si è svolto a porte chiuse, è stato l’occasione per Cirio di sottolineare l’importanza di una strategia proattiva: “Stiamo ragionando ad ogni livello su come intervenire, per agire e non per reagire. Questa posizione, presa prima dell’annuncio della sospensione dei dazi, è risultata vincente”.

Cirio ha espresso fiducia nel ruolo che l’Italia può svolgere grazie ai suoi rapporti con gli Stati Uniti e alla relazione tra la Presidente Meloni e l’ex Presidente Trump, definendo la sospensione dei dazi come “la somma di tanti fattori”.

Il presidente ha poi ribadito l’impegno a sostenere le aziende italiane in questo momento delicato, sottolineando la strategicità del settore dell’acciaio e le difficoltà che sta affrontando l’industria automobilistica a causa della transizione ecologica. Pur condividendo gli obiettivi della transizione ecologica, Cirio ha auspicato un percorso meno impervio, invitando l’Europa a non penalizzare le proprie imprese: “Non facciamoci del male da soli tra europei. Negli ultimi anni l’Europa è stata più ‘matrigna’ che ‘mamma’ con il nostro Paese”.

Cirio ha concluso ribadendo la necessità di sfruttare la credibilità internazionale dell’Italia, frutto anche della stabilità politica del governo attuale, per tutelare gli interessi delle imprese italiane e promuovere un ruolo più attivo dell’Europa a sostegno del sistema produttivo nazionale.