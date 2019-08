Circumvesuviana bloccata per un incendio

È stato un incendio di sterpaglie sviluppatosi, per cause in corso di accertamento, su un terreno nel territorio di Boscoreale (Napoli) a provocare il blocco della Circumvesuviana sulla tratta Torre Annunziata – Scafati dalle 14.15 alle 18.30. A causa dell’incendio divampato, alcuni cavi della linea sono stati danneggiati.

Il Presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio ha commentato la vicenda: “Purtroppo si registrano incendi che avvengono su aree private e che causano disagi alla circolazione dei treni. Ho chiesto di procedere alla pulizia dei terreni circostanti alle rete ferrata, proprio per scongiurare fatti del genere”.