CioccolaTeano, bilancio dell’edizione appena conclusa

La XV edizione di CioccolaTeano 2019, organizzata dalla Pro Loco Teanum Sidicinum in collaborazione con il Comune di Teano, si è conclusa ieri. Ed è stato un successo. Come da tradizione, l’evento si è svolto nel bellissimo Centro Storico tra stands, musica, artisti di strada, giochi per bambini e tanto altro ancora. E ovviamente, tanta cioccolata.

Il centro storico di Teano si è trasformato in un unico affollato teatro di stand gastronomici, chocolate show, degustazioni e laboratori artistici, alcuni riservati anche ai più piccoli.

All’evento hanno partecipato i migliori maestri cioccolatieri e produttori artigianali del cioccolato provenienti da tutta la Campania.

Ogni piazza è stata, inoltre, animata con esibizioni musicali, ma anche con tanta animazione per i bambini.