Cinquemila biglietti gratis per gli sfollati del Ponte Morandi

Iniziativa del Comune di Genova

Cinquemila biglietti gratuiti d’accesso a un’attrazione a scelta del Luna Park di Genova e validi martedì 8 gennaio sono stati donati dagli organizzatori alle famiglie sfollate dal ponte Morandi e ai residenti delle zone in difficoltà a causa della tragedia. “È un regalo che intendiamo fare a chi ha sofferto molto in questi ultimi mesi, tentando di donar loro un piccolo momento di gioia. – ha detto il portavoce del nuovo comitato organizzativo del ‘Winter Park’ Mattia Gutris – Siamo molto legati a Genova, la tragedia ci ha segnato, questa nostra iniziativa è un modo per dare un segnale di speranza”. La distribuzione dei 5 mila biglietti gratuiti sarà a cura del Comune di Genova, con l’assessore al Commercio e al Turismo Paola Bordilli che li ha ritirati in prima persona. I ticket, non cedibili, si potranno ritirare il 2, il 3, il 4, il 7 e l’8 gennaio (dalle 9.30 alle 13.30) al point Angei de Zena di via Borsieri 11.