Cinema: ‘Restiamo umani’, maratona film sui diritti umani

Una maratona di film dedicati al tema dei diritti umani in tre serate consecutive dal 12 al 14 luglio, per presentare i film e i giovani autori under 35 che hanno partecipato al concorso nazionale ‘Lavori in corto.

Restiamo umani’: è quanto ha promosso l’associazione Museo Nazionale del Cinema, in tre location torinesi diverse e significative, al Centro Comala, alla casa di quartiere Cascina Roccafranca, all’Arena Monterosa.

“Abbiamo ricevuto oltre un centinaio di lavori – commenta il presidente dell’Associazione, Vittorio Sclaverani – tantissime opere, e molto interessanti, di autrici e autori under 35 da tutta Italia che hanno declinato con la loro sensibilità la molteplicità delle tematiche legate ai diritti umani attraverso il linguaggio audiovisivo”.

“Aprire uno sguardo – dichiara il coordinatore Marco Sandrone – sulle realtà umane e sociali generalmente omesse è stata la sfida lanciata con il tema di quest’anno, una necessità inderogabile resa ancora più urgente dal periodo che stiamo vivendo”.

Tra i temi trattati i campi profughi palestinesi in Libano, i centri per la difesa dei diritti delle donne in Messico, la rotta balcanica dei migranti, la devastazione della Valle Roja.

“L’ l’invito a restare umani – aggiunge il presidente della giuria e direttore del Tff, Stefano Francia di Celle – assume sempre un significato attivo, un incitamento alla solidarietà concreta come autentica espressione di umanità e di libertà”.