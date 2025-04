Cinema e TV in lutto: è scomparso Antonello Fassari, volto indimenticabile de “I Cesaroni”

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Antonello Fassari, attore, regista e sceneggiatore romano, spentosi all’età di 72 anni. Fassari era noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Cesare ne “I Cesaroni”, la popolare sitcom che lo ha consacrato come uno dei volti più amati della televisione italiana. Aveva recitato anche in “Romanzo criminale” interpretando Ciro Buffoni.

Da tempo malato, Fassari lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei colleghi e dei fan. Commosso il ricordo di Claudio Amendola, che all’Ansa ha dichiarato: “Sarai per sempre mio fratello. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare, mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”.

Fassari era inoltre un grande tifoso della Roma, passione che condivideva con molti colleghi e che lo rendeva ancora più vicino al pubblico romano. La sua scomparsa segna una perdita importante per il cinema e la televisione italiana.