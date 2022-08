Cinema: domani Richard Gere alla Cittadella della Regione Calabria, alle 12 conferenza stampa



Turismo – Catanzaro, 04/08/2022







Domani, venerdì 5 agosto, alle ore 12, al dodicesimo piano della Cittadella regionale di Catanzaro, si terrà una speciale conferenza stampa alla presenza della star del cinema Richard Gere, ospite del Magna Graecia Film Festival.

Ad accoglierlo saranno la vice presidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi, il Commissario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, l’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e l’ideatore e direttore artistico del Festival, Gianvito Casadonte.

Viste le particolari esigenze organizzative, le testate interessate dovranno inviare richiesta di accredito entro le ore 14 di oggi, giovedì 4 agosto, alla mail info@mgff.it e l’ingresso sarà consentito solo ai giornalisti e operatori autorizzati.

È possibile, in alternativa, partecipare da remoto, attraverso una stanza virtuale che verrà creata per l’evento (link e codice di accesso vanno richiesti alla medesima mail indicata per gli accrediti).