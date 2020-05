Cinema America, a Roma tornano i film in piazza

E’ stata confermata la stagione estiva della manifestazione “Il Cinema in Piazza”

Ad annunciarlo una nota del presidente dell’Associazione Piccolo America, Valerio Carocci. “Da settimane – dice Carocci – siamo al lavoro in silenzio per studiare le nostre possibilità di restituire, nella più totale sicurezza, serenità e dignità sociale ai territori. E vogliamo farlo attraverso le nostre proiezioni. Il nostro obiettivo è quello di opporci al distanziamento sociale, mantenendo il distanziamento fisico. Lo faremo rispettando tutte le regole di sicurezza che saranno in vigore durante il periodo della nostra iniziativa all’aperto.