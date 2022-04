Cimiteri per animali d’affezione, terminato l’esame degli emendamenti in commissione

Parere favorevole anche allo schema di delibera di giunta che istituisce il “Tavolo per la terza età”.

26/04/2022 – La commissione Sanità del Consiglio regionale ha proseguito oggi l’esame della proposta di legge per la disciplina dei cimiteri per animale d’affezione. E’ stato concluso, in attesa del parere della commissione Bilancio sulle norme finanziarie e sul titolo, l’esame degli emendamenti presentati e sono stati approvati i relativi articoli della proposta. In particolare, oltre a una serie di modifiche tecniche, è stata esclusa la possibilità della tumulazione congiunta, nella tomba di famiglia.

Il testo dopo il parere della commissione Bilancio, tornerà in commissione per l’approvazione definitiva.

In precedenza la commissione aveva dato parere favorevole all’unanimità all’istituzione del “Tavolo per la terza età”, un organismo previsto dalla legge sull’invecchiamento attivo: ne faranno parte, oltre ai rappresentanti della Regione, associazioni, terzo settore, sindacati, coordinamenti dei centri anziani, e un rappresentante di Unitre, l’associazione che riunisce le università per la terza età. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio