Pacchi di pasta, biscotti, scatolame. E poi formaggio a fette, riso, pane senza glutine. Tutti prodotti con il marchio della Ue sulla confezione, ad indicare che si tratta di alimenti forniti attraverso i canali dell’aiuto alimentare e, quindi, non reperibili in commercio. Tutto buttato via, come se fossero cose inutili, immangiabili. Tutto buttato per terra, in un angolo non lontano dalla scuola elementare “Sacchetti Sassetti”, in contrada Fiura. Purtroppo scene viste altre volte, e ogni volta sala la rabbia nel vedere questo spreco di cibo destinato alle persone più indigenti.

A documentare quanto avvenuto è stata una signora che ieri mattina, trovandosi a camminare vicino alla scuola, ha notato la presenza del cibo sull’asfalto, lo ha fotografato, postato su una pagina Facebook molto seguita e ha parlato di “Vero e proprio scempio”. Come darle torto? Nell’arco di poche ore, decine di utenti hanno commentato l’accaduto con toni tra l’arrabbiato e lo scandalizzato: c’è chi ha ricordato che esistono famiglie veramente bisognose, chi, senza mezzi termini, è ricorso all’insulto tout court, chi ha invocato la vergogna per coloro che si permettono di gettare via degli alimenti e chi, giustamente, ha chiesto maggiori controlli per verificare l’effettivo stato d’indigenza dei beneficiari.