Chiusura parcheggio ex Sit: potenziata la navetta N che collega i parcheggi ex Zuffo e Italcementi al centro

Grazie a un terzo mezzo aumenta la frequenza che nelle ore di punta è di 10 minuti

Da venerdì 10 novembre è stata potenziata con un terzo mezzo la navetta “N” che collega i parcheggi ex Zuffo e Italcementi al centro storico (fermate in via Rosmini, Santa Maria Maggiore e via Verdi). Il mezzo aggiuntivo, da 19 posti come i due precedenti, consente di aumentare la frequenza del servizio, che nelle ore di punta è di circa 10 minuti.

Per salire sulla linea N occorre essere in possesso o di un biglietto urbano dell’autobus oppure di un abbonamento a scelta tra quello urbano e quello annuale da 20,70 euro previsto per le navette parcheggi.

La nuova navetta N è stata attivata dopo la chiusura del parcheggio ex Sit che, grazie ai fondi del Pnrr, sarà trasformato in un Hub intermodale con la nuova stazione delle corriere, un parcheggio pertinenziale, un giardino pensile e la partenza della funivia per il Monte Bondone.