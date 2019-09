Chiude oggi la SP2 di Tramonti, bus deviati

A partire da oggi, 30 settembre, e fino al 20 dicembre sarà chiusa totalmente al transito la Sp 2/b Tramonti dal Km 13+500 al Km 14+500.

A causa della chiusura dell’arteria stradale, chiusura che sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 7.00 del giorno successivo, nonché il sabato e la domenica e festivi per le intere 24 ore (la circolazione sarà consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico), la Sita Sud ha diramato un avviso al pubblico per quanto riguarda le corse Maiori – Tramonti – Nocera – Salerno.

I collegamenti

Tutti i collegamenti da e per Tramonti – Nocera previsti via Campinola, durante la fascia oraria di chiusura della strada, saranno deviati via Polvica – Bivio Cesarano – Chiunzi e Viceversa.

La Sita precisa che sarà regolare il transito via Campinola delle seguenti corse mattutine: