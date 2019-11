Chieti, uccide la moglie in strada al culmine di una lite

ambulanza

A Torino di Sangro, in provincia di Chieti, un uomo avrebbe ucciso la moglie – sembra al culmine di una lite – ed è stato fermato in tarda mattinata. Marito e moglie erano in auto quando è cominciata la lite, lungo una strada di campagna che dalla loro casa conduce al paese, poco distante. In base a una prima ricostruzione dei fatti, la macchina si è fermata, la donna, Luisa Ciarelli, 65 anni, sarebbe scesa per fuggire, ma il marito, Domenico Giannicchi, 67enne, l’avrebbe rincorsa, per poi colpirla ripetutamente con una grossa pietra o un bastone, fino a lasciarla esanime tra gli alberi.

Quando lui si è reso conto di quello che aveva fatto ha chiamato il 118, dicendo di avere colpito la moglie; sono arrivati i carabinieri della locale stazione coordinati dal comandante, luogotenente Michele Cefaratti, al quale l’uomo ha sommariamente riferito l’accaduto, prima di essere accompagnato in caserma dove è attualmente in custodia. Fra i primi a giungere sul posto il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso, “Siamo sgomenti”, ha detto. “Stiamo raccogliendo elementi utili per ricostruire la vicenda – dice il comandante della Compagnia di Ortona ( Chieti), Roberto Ragucci – in attesa dell’arrivo del medico legale anche per capire la dinamica dell’omicidio». Le indagini sono coordinate da Gabriella De Lucia, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ( Chieti). Per i rilievi scientifici e per capire quale oggetto sia stato usato come arma sono al lavoro i Carabinieri del Ris.