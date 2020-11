Chiesa Limone rischiava crollo, messa in sicurezza

La Chiesetta di San Pancrazio di località Panice inferiore, a Limone Piemonte (Cuneo), investita da una colata di fango e di acqua durante l’alluvione del 2 e 3 ottobre, è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Gravi i danni subiti dalle strutture murarie portanti della zona absidale, puntellata sia dalla parte interna che dalla parte esterna con un intervento terminato nei giorni scorsi.

Per la realizzazione delle opere è stato impiegato personale formato per tale tipo di intervento; il materiale utilizzato è stato messo a disposizione da parte della Curia di Cuneo.