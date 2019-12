Chiesa dei Passionisti a Itri, inaugurato il presepe

“Il presepe non è soltanto qualcosa da vedere e da gustare da un punto di vista artistico e iconografico ma qualcosa di più profondo davanti al quale meditare. Si tratta comunque di una sacra rappresentazione che va benedetta e davanti alla quale bisogna sostare in preghiera, senza curiosare molto, ma meditando sul grande mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio nel grembo verginale di Maria e sul significato e messaggio che il Presepe a ciascuno di noi in questo Natale 2019”, precisa padre Rungi.

L’opera artistica da visitare per un momento di preghiera è stata realizzata, come sempre, negli ultimi anni, dopo il trasferimento ad Airola di Fratel Modesto e poi la morte, da Antonio Lebone della comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Itri e collaboratore della comunità passionista di Itri-Civita. Si tratta di un presepe classico con tanti pastori, casette e ambienti pastorizi e presepiali realizzati nell’ampio spazio della cappella di San Paolo della Croce, dove è stato allestito, anche quest’anno il Presepe dei Passionisti. Domenica l’inaugurazione e la possibilità di vederlo e visitarlo a partire dalla Festa dell’Immacolata fino al tutto il tempo di Avvento e Natale. Per i cultori e gli amanti di queste opere d’arte, non può mancare la visita a questo presepe. Gli orari sono quelli di apertura della Chiesa dei Passionisti: al mattino dalle 7 fino alle 8,30. Alla domenica dalle 7,30 fino alle 9.00 e dalle 16 alle ore 18,30. Tuttavia si può visitare anche il di fuori di tali orari bussando alla porta del convento, che ospita diversi religiosi passionisti a servizio del Santuario della Civita, della città di Itri e dell’Arcidiocesi di Gaeta. “Il motto o slogan che abbiamo scelto quest’anno per pubblicizzare il nostro presepe è “Con Gesù Bambino si illumina di gioia e di speranza la nostra vita”, conclude padre Rungi.