Chiavari, morto pescatore caduto alla foce dell’Entella

Tragedia a Chiavari, dove un pescatore 80enne, Carlo Cuneo, è morto annegando nelle acque alla foce dell’Entella.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo – molto conosciuto nel Tigullio – stava pescando quando è caduto in acqua. Un altro pescatore, che per primo ha dato i soccorsi, ha riferito di averlo visto sporgersi e cadere: all’arrivo dei soccorsi, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per Cuneo non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto e i carabinieri, che sono riusciti a ricostruire quanto accaduto: Cuneo sarebbe scivolato e caduto in acqua, e la corrente lo avrebbe trascinato a fondo senza lasciargli scampo.