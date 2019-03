Chiavari, lavori su rete idrica. Mezza città senza acqua mercoledì prossimo

Chiavari. Iren Acqua Tigullio comunica che, a causa di lavori di spostamento della rete idrica interferente con i canali delle acque bianche, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua il giorno Mercoledì 3 aprile 2019 dalle ore 13.30 alle ore 18.30 nelle seguenti vie del Comune di Chiavari:

• Piazza Generale Negri di Sanfront

• Via Piacenza lato fiume

• Via Entella lato fiume

• Via lungo Entella

• Via Ri lungo Entella

• Viale Sergio Kasman

• Via Gianotto Bado

• Via Ugolini

• Traversa di Via Ugolini

• Via Giorgio Canale

• Via Damiano Chiesa

• Via Capitano Renato Orsi

• Via Aldo Gastaldi

• Corso Lavagna

• Via Pio X (bassa)

• Via Magenta

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorpidimento dell’acqua e di emulsione da aria che si risolveranno comunque in breve

tempo