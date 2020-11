Chiavari ‘apre’ piscina naturale per il nuoto d’inverno

A Chiavari le associazioni Pro Scogli e Amici del Mare e degli Scogli possono contare su due nuovi locali da adibire a sede e punto di ritrovo per gli iscritti, al piano terra del complesso ‘Gli Scogli’ di via Preli, per un totale di 110 mq. Questa mattina l’inaugurazione degli spazi che il comune di Chiavari ha concesso in comodato gratuito nel tratto più a levante di lungomare dei Gotuzzo.

Presenti, oltre agli amministratori cittadini, anche l’assessore regionale Ilaria Cavo e il consigliere regionale Sandro Garibaldi.

“Finalmente le due associazioni avranno a disposizione locali idonei e a norma per poter espletare le proprie attività, legate alle tradizioni sportive e marinare – commenta il primo cittadino di Chiavari Marco Di Capua -. La mia amministrazione ha sempre sostenuto, e continuerà a farlo, il mondo dell’associazionismo perché oltre ad essere un presidio del territorio, svolge l’importante funzione di aggregazione ma anche di trasmissione di una consapevolezza storica e di un patrimonio di conoscenze ed esperienze davvero unico”.

Grazie a un progetto firmato dal comune insieme alla Chiavari Nuoto, alla Pro Scogli e Amici del Mare e degli Scogli, poi da oggi è possibile nuotare d’inverno all’aperto, all’interno del pennello di piazza Gagliardo.

“Da oggi sarà possibile, all’interno di un contesto sicuro e delimitato, utilizzare la splendida piscina naturale tra piazza Gagliardo e la colonia Fara, con tre boe poste a distanza per ottenere un percorso di 400 metri. Ringraziamo Italsub, soprattutto Massimo Garbarino, per averci aiutato ad installarle velocemente e Seac Sub, che a breve posizionerà una doccia calda – spiegano Gianluca Ratto e Antonio Segalerba, rispettivamente assessore allo sport e presidente del consiglio comunale – L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, una serie di progetti per poter vivere Chiavari all’aperto in questo momento di pandemia, incoraggiando la popolazione a fare sport ma con le dovute precauzioni: si aggiungono a quest’idea i tre itinerari escursionistici in collina, in fase di delineazione, e le piste ciclabili cittadine e nell’oasi faunistica dell’Entella, in corso di realizzazione”.