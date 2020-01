Chiara Nasti ai fan: “Lui è pulito, voi siete sporchi”

Chiara Nasti, si sa, è una ragazza senza peli sulla lingua, che dice sempre quello che pensa, al di là delle conseguenze. Influencer seguitissima sui social, con oltre 1 milione e mezzo di followers – annota sologossip.it – è un vero e proprio punto di riferimento su Instagram per tante ragazze, che guardano sempre le sue foto e le sue stories.

Il suo profilo, infatti, è davvero molto attivo e lei pubblica spesso e volentieri foto e video che mettono in evidenza la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato, ma anche tante storie per pubblicizzare i prodotti, come anche per ‘dialogare’ con i suoi followers su tanti argomenti. Giorni fa, ad esempio, ha registrato dei video in cui ha replicato ad alcuni messaggi che le erano arrivati in privato, usando parole anche molto pesanti contro alcuni utenti: ma andiamo con ordine e scopriamo cos’è successo nel dettaglio.

Chiara Nasti è sempre molto attiva su Instagram, dove pubblica tutto quello che fa, dalle cose che riguardano il suo lavoro, alle avventure che vive in vacanza , fino anche ai momenti insieme al suo fidanzato Ugo, del quale è innamorata pazza. Sempre molto schietta e pronta a dire quello che pensa senza filtri, l’altro giorno ha registrato delle storie in cui ha montato una polemica social contro alcuni utenti che le hanno rivolto delle accuse, a suo dire, sbagliate. In un video precedente, infatti, Chiara si era ripresa mentre faceva la spesa al supermercato insieme al suo cagnolino, al quale è legatissima, tenendolo nel carrello. Poco dopo, nelle storie, ha replicato a tutti quelli che le avevano scritto sottolineando che portare il cane in un supermercato è sbagliato.

L’influencer è apparsa davvero infuriata per queste accuse e ha sottolineato che quando le parlano male degli animali, lei non ci vede più. “Il mio cane è più pulito di voi, che avete le facce verdi. Lavatevi!”, ha sbottato, aggiungendo anche – aggiunge sologossip.it – che lei lava addirittura i denti al suo cagnolino utilizzando uno spazzolino elettrico, proprio per spiegare che tiene molto all’igiene e alla pulizia del suo amico a 4 zampe. Chiara si è davvero arrabbiata per i messaggi ricevuti e ha rivolto parole pesanti agli utenti che glieli hanno inviati. “Avete i capelli pieni di olio, si possono friggere le patatine sule vostre teste”, ha chiosato