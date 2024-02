Chiara Ferragni si rivolge al Tar contro la multa dell’Antitrust

Chiara Ferragni ha presentato un ricorso presso il Tar del Lazio in opposizione alla sanzione inflittale dall’Antitrust lo scorso dicembre. L’autorità aveva imposto una multa superiore al milione di euro nei confronti delle società a lei collegate e della Balocco, riguardante una presunta pubblicità ingannevole associata alla vendita del pandoro “Pink Christmas”.

Contestazione della Sanzione

Il ricorso presentato non include richieste cautelari di sospensione. Una volta depositato, verrà stabilita un’udienza per discutere e decidere direttamente sul merito della questione, con la richiesta di annullamento della sanzione o, in alternativa, una riduzione della stessa nel caso in cui il ricorso venga accolto solo in parte.

Parti Coinvolte nel Ricorso

Il ricorso al Tar è stato presentato dalla società TBS Crew Srl e dal suo presidente del Consiglio di Amministrazione, Chiara Ferragni. Entrambi contestano la sanzione dell’Antitrust, sostenendo che non vi fosse pubblicità ingannevole nella vendita del pandoro “Pink Christmas”.

La notizia è stata confermata da fonti vicine a Ferragni ed è stata anticipata dal Messaggero.

Conclusioni

In attesa dell’udienza presso il Tar del Lazio, rimane da vedere come si evolverà la situazione legale legata a questa controversia. Il ricorso presentato da Chiara Ferragni e dalla TBS Crew Srl è un passo significativo nell’affrontare la multa inflitta dall’Antitrust, sottolineando la determinazione nel difendere la propria posizione.