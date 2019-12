“Chiamami ancora amore” incontro sul contrasto della violenza di genere a Mondragone

Si è svolta martedì 17 dicembre, presso L’ ISISS “ Nicola Stefanelli “ di Mondragone il Convegno intitolato: “ Chiamami ancora amore – Educare al contrasto della violenza di genere “. L’ incontro realizzato in occasione della settimana dello studente d’ intesa con L’ Associazione Forum Lex – Professionisti in rete contro la violenza- ha visto l’avvicendarsi dei seguenti relatori: la Dr.ssa Giulia Di Lorenzo, in qualità di Dirigente Scolastico; la Professoressa Maria Malaspina, Referente dell’ incontro; il Tenente Colonnello Loreto Biscardi, Comandante del Reparto Territoriale di Mondragone; la Criminologa Investigativa e Presidente di Forum Lex dr.ssa Iolanda Ippolito.

A seguire sono intervenuti gli Avvocati Giovanna Verrengia, Antonio Miraglia e Fiorentina Orefice del Foro di S.Maria C.V. I quali analizzeranno gli aspetti giuridici connessi all’ introduzione del Codice Rosso.

I lavori conclusivi sono stati, invece, affidati agli Psicologi e Psicoterapeuti Dr.ssa Carmela Miraglia, Dr.ssa Rosa Papa e Dr. Davide Natale.