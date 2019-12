Champions: tutti i possibili accoppiamenti per Atalanta, Juve e Napoli

Il regolamento

La grande domanda è: chi può incontrare chi? Il regolamento del sorteggio degli ottavi di Champions è chiaro: le vincenti dei gironi affronteranno una delle qualificate come seconde e viceversa, ma nessuna squadra potrà essere accoppiata con una squadra con cui ha condiviso il girone, né è possibile incrociare un club della stessa federazione. C’è un’altra restrizione vigente, legata a criteri geopolitici, ma in questo sorteggio non sussiterà, dal momento che la possibilità che si possano incrociare squadre russe con squadre ucraine è nulla. Ricordiamo che dal sorteggio successivo non saranno più in vigore questi criteri. Il calendario Il calendario degli ottavi di finale prevede due partite per ogni serata di Champions, occupando due settimane distinte. I giorni in cui è vietato prendere impegni sono il 18 e 19 febbraio per le prime quattro partite di andata; il 25 e il 26 febbraio per le restanti quattro gare di andata, sempre distribuite equamente in blocchi da due partite a sera. Le date dei match di ritorno sono: 10 e 11 marzo per la prima sessione, 17 e 18 marzo per la seconda.

I possibili sorteggi: start 16 dicembre ore 12.00