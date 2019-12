Champions League: ecco le probabilità per ogni squadra di vincere la coppa

ATALANTA – 5%

Per la squadra di Gasperini essere arrivati agli ottavi è già un miracolo. Non male il sorteggio con il Valencia ma la mancata esperienza può rilevarsi un fattore rilevante per le sorti del match.

LIONE – 5 %

Per il Lione la fortuna non gli è stata di certo accanto, trovando la Juve: una delle più forti squadre al mondo con un arsenale di giocatori di alto livello e con tanta fame di vincere questa champions. Servirà una prova perfetta.

VALENCIA 8% In un girone ostico il Valencia non demorde e si catapulta agli ottavi. Nonostante non stia brillando in Liga , sta dando prova di coraggio e determinazione in questa competizione.

NAPOLI 8%

Il Napoli si è ancora una volta dimostrato sfortunatissimo per quanto riguarda i sorteggi Champions, andando a pescare una delle candidate alla vittoria finale. Servirà un’impresa contro il Barcellona di Messi per sperare di avanzare ai quarti.

LIPSIA 10%

Il Lipsia squadra insidiosa per ogni avversaria è allenata dal genio Nagelsmann, l’allenatore più giovane a qualificarsi alla fase finale della storia della Champions. Con Timo Werner in serata di grazia, i tedeschi possono mettere chiunque in difficoltà.

CHELSEA – 12%

Non è più il Chelsea di un tempo questo si sa, difatti tolti Pulisic e Abraham, la stagione dei londinesi non è esaltante.

BORUSSIA DORTMUND – 15%

La squadra di Lucien Favre ci ha abituato a prestazioni altalenanti: grandissime rimonte e prove di carattere insieme a inspiegabili amnesie difensive che hanno reso la stagione opaca. Ma su due partite tra andata e ritorno possono fare male.

ATLETICO MADRID – 20% Il cholo Simeone non è di certo un avversario facile da affrontare. La sua squadra è compatta e può far male lì davanti se Joao Felix e Morata sono in partita. TOTTENHAM – 20%

Squadra reduce da diversi miracoli. Sicuramente non un avversario facile. D’altro canto con Mou in panchina non si può stare tranquilla per 180 minuti. REAL MADRID – 40 %

Non sarà una grande stagione, ma Zidane – da quando è tornato – è riuscito a riportare le merengues in testa alla Liga e ha potuto farlo riuscendo pian piano a creare l’amalgama giusta tra i vecchi e i nuovi acquisti. Se Hazard ingrana e il Real superasse la prova Guardiola, niente è impossibile, anche se col PSG ha dimostrato che ancora manca qualcosa rispetto alle annate scorse.

PARIS SAINT-GERMAIN – 45%

Un attacco che conta Cavani, Di Maria, Mbappe, Neymar e Icardi può polverizzare qualsiasi difesa. Riusciranno a migliorare la concentrazione e ad evitare l’ennesima ricaduta incredibile?

MANCHESTER CITY – 50 %

Guardiola è un uomo con una missione: al contrario della scorsa stagione, dove il City si è giocato tutto su due fronti, stavolta può concentrarsi solo sulla Champions League, visto che il Liverpool è inarrestabile in Premier. Tutto passa da loro.

BAYERN MONACO – 55%

Ecco l’altra sorpresa tra le grandi: Kovac esonerato, squadra a Flick che ha tutto da dimostrare per tenere il posto. I bavaresi vengono da imbattuti nel loro girone di Champions, fin ora si sono dimostrati inarrestabili, e la coppa Coutinho-Lewandowski sembra una vera e propria macina gol.

BARCELLONA – 55 %

Ci sono delle incognite per riuscire a trovare dei problemi in una squadra che potrebbe vincere la Champions ogni anno: la pressione psicologica di riscattarsi dopo due disfatte storiche (Barcellona e Liverpool) .Che dire , resta tutto nelle loro mani.

JUVENTUS – 60%

La Juventus vuole vincere la Champions League, e vuole farlo subito. Se Sarri potrà contare su una rosa competitiva fino a aprile e su un CR7 in forma, virtualmente sulla carta i bianconeri sono tra i favoriti.

LIVERPOOL – 60 %