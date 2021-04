Champions League: chi ha davvero possibilità di trionfare?

Un caldissimo doppio appuntamento con la Serie A: in particolare, due gare potrebbero essere decisive per Atalanta e Napoli e potrebbero decidere il loro ingresso nella Champions League. Nelle prossime due giornate di campionato ad attirare l’attenzione saranno proprio gli scontri Roma-Atalanta e Napoli-Lazio: un confronto aperto tra quattro squadre desiderose di punti o rivincita, in vista di un accesso alla zona Europa.

Le quote delle favorite Champions League

Le due partite saranno particolarmente impegnative per le squadre della capitale. Dopo il pareggio con l’Inter, il Napoli è decisamente favorito contro i biancocelesti, su cui ha trionfato in casa negli ultimi quattro incontri (tre in campionato e uno in Coppa Italia): la vittoria della squadra partenopea è, infatti, data a 2,00 contro i 3,50 di una possibile vittoria della Lazio. Il pareggio, invece, è quotato 3,65. Le cinque vittorie consecutive della Lazio, evidentemente, non sono sufficienti per darla come favorita.

Sull’altro fronte, invece, la Roma sembra distratta, troppo presa dallo scontro con il Manchester United in Europa League; è quindi tutt’altro che favorita contro l’Atalanta, in cerca di ulteriori punti per confermarsi una delle “grandi” del campionato di quest’anno. I giallorossi si presentano come un’occasione facile per la squadra di Bergamo: la Roma non riesce a battere la Dea dal 12 Aprile 2014 (3–1), senza contare che l’Atalanta ha già alle spalle cinque vittorie nel campionato attuale, l’ultima contro la Juventus; in breve, la vittoria della squadra bergamasca è quotata 1,95 contro l’improbabile vittoria della Roma, fissata a 3,50. Ancora più inverosimile un pareggio, dato a 3,80.

Risultati Champions per Juventus, Inter e Milan

La situazione è generalmente più favorevole e tranquilla per Juventus, Inter e Milan. La Juventus potrà approfittare degli scontri tra le sue concorrenti e di una probabile vittoria contro il Parma: la quasi scontata vittoria dei bianconeri è quotata 1,24, vista l’evidente tendenza del Parma a concedere la partita in chiusura di gara (le speranze di vittoria del Parma sono, infatti, date come quasi nulle e quotate 11, un autentico miraggio); grazie a una partita più che abbordabile, la Juventus ha in un colpo solo la possibilità di migliorare facilmente il proprio punteggio, riprendendosi dopo la battuta d’arresto con l’Atalanta, e consolidare la propria posizione in zona Champions. Una curiosità, ti sei mai chiesto di cosa è fatta la mitica coppa dalle grandi orecchie ? Scoprilo subito.

Dopo lo stop con il Napoli, anche l’Inter adesso va incontro a una partita relativamente facile contro la Spezia. I nerazzurri sono favoriti a 1,40 contro una difficile vittoria della squadra ligure (data a 7,20).

Non sembra particolarmente impegnativa neanche la gara che attende il Milan: i rossoneri dovranno confrontarsi a San Siro con i neroverdi del Sassuolo. Come per Inter e Juventus, anche per il Milan si prospetta una facile vittoria, quotata 1,57 contro una sconfitta data a 5,20 o un pareggio giudicato leggermente più probabile, a 4,40.