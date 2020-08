Champions League, Barcellona-Bayern Monaco 2-8

Altro che le delusioni brucianti di Roma e Liverpool. Quella di del Barcellona contro il Bayern Monaco è stata una debacle storica, un 2-8 che rimarrà nella storia del club e costerà il posto al tecnico Quque Setien. Se sia stata anche la fine di un’epoca, e magari anche della lunga storia d’amore fra Lionel Messi (oggi un fantasma) e i blaugrana (Suning è in agguato) lo dirà solo il tempo, intanto a salire sull’otto volante sono stati i bavaresi di Flick, secondo squadra tedesca a raggiungere le semifinali della Champions 2020 dopo il Lipsia.

Al Da Luz il Barça è stato letteralmente annichilito, non c’è mai stata partita vista la superiorità di una squadra rispetto all’altra. Un match che nessuno si sarebbe aspettato, un’umiliazione per gli sconfitti che ha ricordato l’1-7 subito dal Brasile nelle semifinali del Mondiale 2014, quello giocato in casa, con i blaugrana in bambola come la Seleçao a Belo Horizonte.

“La verità è che questa è una sconfitta estremamente dolorosa. Abbiamo preso tanti gol, e meritatamente. Loro sono stati terribilmente concreti. Piquè ha detto che dobbiamo vergognarci? Avrà anche ragione, ma non commento, sono qui da nemmeno otto mesi. Siamo tutti molto frustrati, ed è tempo di prendere decisioni sul futuro: ci attende una profonda riflessione interna”. Così l’allenatore del Barcellona Quique Setien dopo la disfatta (2-8) contro il Bayern a Lisbona. Ma Setien sarà ancora alla guida del Barça? “E’ troppo presto per pensare se rimango o no – risponde -. La verità è che non dipende da me, e poi bisogna capire bene l’impatto che avrà questa sconfitta devastante “.

“Una partita orribile, una sensazione brutta. E’ una vergogna, non ho parole. Non si può giocare così in Europa, è una cosa che non riesco a spiegare. E’ molto duro e spero che succeda qualcosa”. Dopo le prime dichiarazioni a caldo, Gerard Piquè insiste a chiedere una rivoluzione nel Barcellona, dopo la storica debacle contro un super Bayern Monaco. “Dobbiamo riflettere tutti. Il club ha bisogno di cambiare, non parlo di allenatori o giocatori ma questo club ha bisogno di cambiare a livello strutturale – dice ancora il difensore -. Nessuno è imprescindibile, se devo andarmene io me ne vado. Abbiamo bisogno di forze nuove, fresche, sarò il primo ad andarmene se serve. Dobbiamo riflettere e capire quello che è meglio per il Barça”.

I GOL

All’88’ GOL! Ancora Coutinho 2-8!

All’85’ GOL! Realizza Philippe Coutinho 2-7!

All’82’ GOL! E’ la volta di Lewandowski 2-6!

Al 63′ GOL! Su grande azione di Davies, Kimmich infila il portiere blaugrana 2-5!

Al 57′ GOL! Suarez supera Boateng e insacca di sinistro 2-4!

E’ la prima volta nelle competizioni europee che il Barcellona subisce quattro reti nel corso del primo tempo.

Al 31′ GOL! Ancora Thomas Mueller che anticipa tutti su preciso cross di Kimmich 1-4!

Al 27′ GOL! Gnabry non sbaglia davanti al portiere servito da un assist di Goretzka 1-3!

Al 22′ GOL! Barcellona-BAYERN MONACO 1-2! RETE DI IVAN PERISIC! Brutta palla persa dal Barça sulla propria trequarti, Gnabry avanza e serve sulla sinistra, con i giri giusti, il croato che con il sinistro incrociato batte Ter Stegen!

All’8′ GOL! BARCELLONA-Bayern Monaco 1-1! AUTOGOL DI DAVID ALABA! Difesa del Bayern sorpresa ancora da una verticalizzazione, questa volta a servire Jordi Alba sulla sinistra, che mette in mezzo un pallone rasoterra per Suarez e Alaba la butta nella sua porta per anticiparlo in scivolata! DI NUOV PARI DOPO 3 MINUTI!

Al 5′ GOL! Barcellona-BAYERN MONACO 0-1! RETE DI MULLER! Azione del Bayern che si sviluppa sulla destra, cross arretrato con Muller che riceve, chiede l’uno due a Lewandowski girato spalle alla porta e coclude col destro incrociato! LA SBLOCCA ALLA PRIMA AZIONE IL BAYERN!