Champions League, Atalanta cade con il Manchester City

Il Manchester City batte l’Atalanta 5-1 (2-1) in una partita valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League (gruppo C). Una coraggiosa Atalanta ci prova, ma di fronte ad un Manchester City così sarebbe dura per qualsiasi squadra. Tant’è che la Dea riesce addirittura a passare in vantaggio nel primo tempo nel periodo migliore dei citygens grazie ad un rigore realizzato alla perfezione da Malinovskyi. La gioia bergamasca dura poco visto che in soli dieci minuti il bomber argentino Aguero, con uno-due (il gol del 2-1 arriva su rigore), firma la rimonta inglese.

Nella ripresa arriva la tripletta di Sterling a chiudere il match sul 5-1. Un duro ko da digerire per i bergamaschi che nella loro storica stagione d’esordio in Champions collezionano la terza sconfitta in tre partite che ne complica maledettamente la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.