Champions, le favorite degli ottavi partita per partita

Le migliori favole, le migliori storie e le migliori stelle su un campo da calcio: questa è la Champions League. Scontri infuocati tra le più grandi squadre e tra i più grandi giocatori d’Europa per la competizione per club più affascinante e prestigiosa del mondo. Terminata la fase a gironi, le squadre qualificate si apprestano a disputare le fasi finali del torneo. Dopo un primo clamoroso sorteggio, cancellato per un errore commesso durante la procedura, la UEFA ne ha fatto un secondo, che ha decretato quali saranno le squadre a doversi affrontare a febbraio negli ottavi di finale della competizione. I club che rappresenteranno ancora la bandiera italiana saranno Juventus ed Inter, dopo l’uscita di scena da parte di Atalanta e Milan. Andiamo a scoprire insieme quali sono gli incontri che avremo la possibilità di gustarci al primo turno della fase ad eliminazione diretta della Champions League.

Si parte subito forte con PSG-Real Madrid, il match d’andata si disputerà il 15 febbraio. Questa gara ha il sapore di una finale anticipata, è incredibile pensare che decreterà la prematura eliminazione di una delle grandi favorite per la vittoria finale. I parigini partono leggermente favoriti rispetto ai Blancos, soprattutto considerando il pazzesco mercato estivo effettuato dalla società francese. Lionel Messi sfiderà i nemici di sempre, Mbappé giocherà contro quello che, probabilmente, sarà il suo futuro. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, dopo anni non semplicissimi, sembra essere tornato quasi sui livelli di un tempo. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per una grandissima sfida. In contemporanea si disputerà Sporting-Manchester City, match dall’esito quasi scontato. I Citizens, secondo gli appassionati di statistiche, pronostici e le indicazioni che arrivano dalle varie scommesse su eventi live, sono i favoriti numeri uno per la vittoria finale del torneo. I portoghesi, infatti, dovranno compiere un miracolo per spedire a casa Pep Guardiola e i suoi ragazzi.

Il giorno successivo andranno in scena altri due impegni: Salisburgo-Bayern Monaco ed Inter-Liverpool. Gli austriaci, un po’ come lo Sporting, sono chiamati alla vera e propria impresa contro la squadra di Nagelsmann, che sembra essere una macchina da guerra sia in Bundesliga sia in Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, dovranno vedersela con Salah e compagni. Il Liverpool, dopo la deludente stagione dello scorso anno, hanno risposto alla grande a chi definiva concluso il ciclo di Jurgen Klopp sulla panchina dei Reds. Il punteggio pieno ottenuto in un girone con Atletico Madrid, Porto e Milan è la risposta. L’Inter, dal canto suo, sta comandando senza troppi indugi la Serie A. L’impresa non è facile, ma non è neanche impossibile. Il Chelsea, la settimana seguente, giocherà contro il Lille. I campioni d’Europa in carica sono strafavoriti rispetto ai francesi, che, dopo aver vinto il titolo nazionale l’anno scorso, non riescono ad esprimersi sugli stessi livelli.

L’altra italiana, la Juventus, se la vedrà con il Villarreal di Unai Emery. Gli spagnoli, pur essendo sulla carta inferiori ai bianconeri, sono un avversario temibilissimo, considerando anche il fatto che hanno spedito l’Atalanta in Europa League vincendo per 3-2 lo scontro diretto a Bergamo. I ragazzi di Massimiliano Allegri avranno tutt’altro che vita facile contro i Sottomarini gialli. Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax chiuderanno l’andata degli ottavi di finale. I colchoneros, dopo la vittoria del campionato spagnolo della scorsa stagione, stanno facendo fatica a ritrovare gli stessi risultati. I Red Devils, dopo l’esonero di Soslkjaer, ripartono da Rangnick. Il match sarà presumibilmente equilibrato, ma il Manchester United resta leggermente favorito. Il duello tra Benfica ed Ajax sembra essere senza storia, gli olandesi, reduci da 18 punti in 6 partite nella fase a gironi, partono tanti passi avanti rispetto agli avversari. I lusitani, tuttavia, hanno spedito il Barcellona in Europa League a distanza di 21 anni. Attenzione alle sorprese.