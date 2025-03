Cesena, Incidente all’Alba: Marco Panigadi, 26 Anni , Perde la Vita per il forte impatto

Cesena – Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Marco Panigadi, 26 anni, domenica mattina all’alba. Il giovane stava guidando una Toyota Corolla lungo via del Sale, in direzione Cervia, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un palo della segnaletica stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente non ha coinvolto altri mezzi. Alcuni passanti, testimoni dell’accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno trasportato Marco Panigadi all’ospedale Bufalini di Cesena, dove purtroppo è deceduto poco dopo.