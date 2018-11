Certosa- Esplode frigorifero in via Canepari

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri

Intorno alle 16 di mercoledì 21 Novembre, in un negozio in via Canepari a Certosa, il compressore di un frigorifero è scoppiato, ne è derivata pertanto una piccola esplosione che ha però creato attimi di caos e paura.

All’interno del locale, fortunatamente chiuso, era presente un operaio che stava effettuando una manutenzione allo stesso frigorifero.

L’uomo non è rimasto ferito dallo scoppio, che ha provocato però gravi danni alla saracinesca.

I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto immediatamente ed hanno messo in sicurezza il negozio e l’elettrodomestico.