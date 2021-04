Cercare applicazioni di casinò online: consigli da seguire

Il web da molto tempo mette a disposizione di tantissimi utenti giochi da casinò che si potevano solo immaginare nelle sale storiche del Casinò di Montecarlo o di Venezia, oppure nelle tante sale cittadine sviluppate in questi anni.

La rouelette è un gioco complesso, così come il dadi da tavolo (Scrap) e così è più facile trovare come lo erano i videogame una volta, le slotmachine. Oggi non è più necessario andare a Montecarlo o cercare sale cittadine visto che Internet mette a disposizione tantissime piattaforme di casinò online legali, con questo termine intendiamo soprattutto le realtà con licenza AAMS/ADM come Snai.

Anzi, dobbiamo dire che Snai da realtà ricca di agenzie terrestre ha creato da moltissimi anni la sua versione online ben costruita e affermata.

Il web è ricco di imprese storiche che hanno agenzie e sito web ma anche di società che si sono specializzate soltanto nell’offerta online.

Convivono con altre realtà che hanno o licenze estere riconosciute nella Comunità Europea, purtroppo tante altre senza alcuna autorizzazione e pericolose perché non danno nessuna garanzia di sicurezza. Lo smartphone diventa importante per il settore dei casinò online e dei bookmakers, l’offerta per chi gioca abitualmente non solo è amplia ma è immediata, con la comodità aumentano anche i rischi di operatori poco seri, alcune conoscenze tecniche sono fondamentali, vediamole.

Casinò online mobile: scegliere l’app giusta per giocare è importante

In rete esistono tantissimi recensori di casinò online o bookmakers sportivi, sono siti importantissimi perché forniscono informazioni dettagliate sulle piattaforme. https://www.casinoaams.eu/ è uno di questi siti e ha scelto di descrivere soltanto le realtà ADM/AAMS rispetto che quelle straniere con altre licenze raggiungibili e usabili anche in Italia. La scelta giusta se si vuole giocare e scommettere nei casinò deve partire proprio da questa sigla tanto da computer quanto da smartphone tramite applicazione, leggiamo qualche consiglio in più dettagliato.

1) La fuzione dell’Agenzia Dogane e Monopoli nel mondo dei casinò online

La funzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è quello di controllare il gioco d’azzardo in Italia anche online, operatori e distributori di giochi devono garantire piattaforme sicure, tradotte in italiano, assistenza clienti preparata e soprattutto esclusione di minorenni e persone dipendenti al gioco (ludopatia). La sigla ADM oltre che essere obbligatoria è una garanzia.

2) La qualità si misure dai servizi oltre che dalle promozioni

Che siano app o che siano siti web, i casinò online vanno considerati come realtà commerciali e come tali tendono ad attirare clienti giocatori con le promozioni oltre che con i giochi. Le offerte di benvenuto, i bonus deposito e altri sono importanti ma scadono e rimane l’account aperto, l’esperienza diretta e la valutazione dei servizi essenziali sono importanti iniziando dalla qualità della struttura online, delle guide informative, dell’assistenza, dei metodi di pagamento disponibili.

3) Velocità di accesso a giochi e servizi, soprattutto mobile

Lo smartphone sempre connesso ad un app sprega energia e quindi può capitare che si spenga mentre si giochi oppure che duri poco nonostante i modelli di oggi sono a lunga ricarica. La qualità dell’app è importante così come la possibilità di poter giocare anche senza connessione o di seguire streaming, servizio che alcun casinò online che sono anche bookmakers sportivi offrono. Considerate sempre grafica ad alta definizione, semplicità di accesso diretto ai giochi, buona visibilità e funzionamento senza distrazioni e interruzioni durante l’esperienza di gioco.

4) Qualità e garanzia dei metodi di pagamento mobile

Le realtà di gioco d’azzardo certificate ADM sono molto attente a scegliere partner finanziari sicuri e riconosciuti, i metodi di pagamento delle scommesse sui giochi d’azzardo online sono vari e possono partire anche dal semplice bonifico ma il mezzo preferito da molti è il collegamento rapido a carte di credito con sigle come Mastercard, Visa, Postepay, oppure portafogli online riconosciuti come Paypal.