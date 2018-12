Ceprano, uomo senza lavoro ruba generi alimentari. Per lui dieci mesi di reclusione.

Un gesto dettato dalla disperazione

La situazione economica di un 42enne residente a Ceprano, il quale aveva sempre sostenuto la tesi di non avere neanche i soldi per mangiare, non ha commosso il giudice, che lo ha condannato ad una pena di dieci mesi di reclusione nonché ad una multa di 250 euro.

Il motivo?

L’uomo, disoccupato, è stato accusato di aver rubato generi alimentari all’interno di un supermercato (confezioni di speck, formaggio e salumi), per un valore complessivo di 50 euro.

Gli addetti alla sicurezza lo avevano poi bloccato alle casse.