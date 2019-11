Centro Storico – Contrasto di ogni tipo di illegalità e di abusivismo

Campo de’ Fiori: operazione decoro dell’arma dei carabinieri.

Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno eseguito una mirata attività di controllo finalizzata al contrasto di ogni tipo di illegalità e di abusivismo e ad ogni forma di degrado nel centro storico, con particolare attenzione alle aree adiacenti Campo de’ Fiori, maggiormente frequentate durante la movida notturna.

Tre cittadine romene, due 19enni e una 20enne, tutte senza fissa dimora e con precedenti, sono state denunciate per furto aggravato in concorso perché sorprese, in via del Teatro Marcello, a derubare del portafoglio una turista, cittadina tedesca di 64 anni. Refurtiva recuperata e riconsegnata alla vittima.

Transitando in via dei Giubbonari, invece, i Carabinieri sono stati allertati da alcuni passanti perché un giovane in stato di ubriachezza, 20enne romano con precedenti, aveva arrecato disturbo alle persone presenti davanti ad un ristorante, colpendo, senza alcun motivo, con pugni al volto tre uomini. I Carabinieri hanno bloccato l’esagitato e hanno prestato soccorso alle vittime, solo uno di loro ha necessitato di cure mediche per una ferita lacero contusa al volto, guaribile in 7 giorni.

Il 20enne è stato denunciato a piede libero con le accuse di percosse e lesioni personali.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno identificato 41 persone e controllato 12 autovetture.