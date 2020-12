Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio: il Maestro Musante firma il calendario 2021 con un’illustrazione in esclusiva

Si arricchisce la galleria degli artisti di Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio, la più grande azienda produttrice di latte fresco in Liguria: il calendario 2021 sarà firmato da Francesco Musante il “pittore delle favole”, famoso per le sue opere costellate di omini fantastici, cieli notturni e colori squillanti e surreali che rimandano l’osservatore all’atmosfera sognante dell’infanzia. Il Maestro ha creato un’illustrazione per l’azienda, in esclusiva. Il tema d’ispirazione è naturalmente stato il latte. Una lattiera tenuta in sospeso da funamboli giocolieri versa latte a profusione in una scodella, in un’atmosfera vivace e solare, con uno spicchio d’arancio nel cielo, mezze lune colorate ed eleganti clown su alti trampoli. “Scende il latte dalle lune colorate ed inizia la favola di un nuovo giorno”, questi i brevi versi che accompagnano la serigrafia.

La caratteristicha di Musante, nato a Genova nel 1950, è quella di accompagnare le immagini con frasi, versi poetici, testi di canzoni, che si può far risalire all’influenza della Pop Art dei ’70, periodo in cui sperimenta col colore avvicinandosi all’astrattismo e ai Combine Paintings di Rauschenberg. Nel corso della sua carriera, utilizza le più svariate tecniche e supporti dall’acquarello all’incisione, dal collage all’olio su tela, dalla tavola alla carta o alla ceramica. Incisore fino alla prima metà degli anni ’70, si dedica completamente alla pittura figurativa. Dapprima le sue eleganti figure femminili sono molto vicine allo stile di Gustav Klimt e della Secessione Viennese, successivamente intraprende la strada del pittore di favole che l’ha reso celebre. Dedica un ciclo all’”Antologia di Spoon River” e uno ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e illustra numerosi libri di racconti. Espone in Italia e all’estero (Berlino, Parigi, New York, Arabia Saudita).

Il calendario è ormai una tradizione per l’azienda. Con una tiratura di migliaia di copie destinate agli amici del brand, si rinnova ogni anno dal primo realizzato quasi 25 anni fa, nel 1994. Sin dagli esordi l’azienda ha costruito la propria immagine grazie alla collaborazione con pittori e illustratori affermati. Sono artisti per la maggior parte liguri di nascita o di adozione, a donare tratti poetici, fiabeschi, giocosi e vicini allo stile di comunicazione dell’azienda.

Emanuele Luzzati, Flavio Costantini, Dario Bernazzoli e più di recente Pietro Spica, o fumettisti del calibro di Mordillo o Enrico Macchiavello sono solo alcuni artisti in grado di trasmettere attraverso poster, locandine, calendari, quei valori fondamentali di qualità, di freschezza, di servizio alla comunità (la distribuzione quotidiana, la garanzia di igiene, la trasparenza e il rispetto verso i consumatori) con un’immediatezza, un’incisività, una forza di coinvolgimento davvero sorprendenti.