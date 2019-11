Centro illuminato nel weekend, a Terni comincia il Natale

Il Black Friday segna l’inizio del Natale a Terni: luminarie accese in centro e tariffe agevolate per i parcheggi con l’obiettivo di sostenere i commercianti.

Da questo fine settimana il centro di Terni inizia a entrare nel clima natalizio: in occasione del Black Friday, cioè della giornata del venerdì degli sconti, ci sarà un’anteprima dell’accensione delle luminarie nelle vie e nelle piazze del centro cittadino. “Un’occasione in più – dice l’assessore al commercio Stefano Fatale – per sostenere il grande sforzo dei commercianti e delle loro associazioni nel rilancio del centro cittadino. A questo proposito vorrei ricordare tutte le agevolazioni offerte dai parcheggi gestiti da TerniReti e in particolare da quello Rinascita San Francesco con 511 posti a disposizione tra viale di Porta Sant’Angelo e via Nazario Sauro.”

“Il parcheggio sotterraneo resta aperto – continua l’assessore – presidiato e vigilato 24 ore su 24: offre tariffe agevolate nelle ore notturne, 0.50 centesimi dalle 20 alle 4, per consentire a tutti di trascorrere la serata nei locali del centro. Inoltre i commercianti del centro (e anche tutti coloro che hanno un’attività con partita Iva) possono acquistare pacchetti di 50 biglietti (ognuno per un’ora di sosta) a 25 euro, con l’Iva compresa da scaricare. Possono poi offrire questi biglietti ai propri clienti regalando in sostanza un’ora gratis. I clienti che entrano nel parcheggio con le normali modalità, possono poi usare questi biglietti omaggio al momento del pagamento (manuale o automatico) come se fossero delle monete”. TerniReti infine sta promuovendo dei pacchetti scontati per tutti i cittadini a 55 euro comprensivi di soste per un valore totale effettivo di 77 euro, da utilizzare nell’arco di due anni.