L’Istat pubblica i primi risultati del Censimento permanente della popolazione per livelli territoriali sub-comunali.

Si ricorda che il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si basa sull’integrazione di dati di fonte amministrativa e di dati acquisiti attraverso due rilevazioni su un campione rappresentativo di comuni e di famiglie: una di tipo areale, per valutare la qualità dei dati impiegati per il conteggio della popolazione a livello comunale e una da lista anagrafica, per raccogliere le variabili osservate in occasione del Censimento e costruire l’insieme di dati necessari per produrre gli output ai vari livelli classificatori e territoriali.

Questo flusso continuo di informazioni si basa sull’utilizzo di Registri statistici di riferimento (Registro Base degli Individui, RBI; Registro Tematico del Lavoro, RTL; Registro Statistico di Base dei Luoghi, RSBL), che contengono dati statistici e informazioni territoriali per tutte le unità censuarie (individui, famiglie, indirizzi e alloggi), e consente annualmente il loro aggiornamento.

I dati diffusi in data odierna sono relativi alla popolazione censuaria al 31/12/2021 e le Basi Territoriali di riferimento sono del 2011, quelle riferite al 2021 sono in fase di diffusione provvisoria e di validazione.

Per la determinazione dei dati sub-comunali è stato necessario geo-codificare le unità statistiche individuali alle sezioni di Censimento attraverso l’integrazione tra il Registro Base degli Individui e il Registro Statistico di Base dei Luoghi.

I risultati sono disponibili per i seguenti livelli territoriali sub-comunali:

sezioni di censimento, per tutti i comuni italiani;

aree sub-comunali amministrative di primo livello, per i 14 comuni capoluogo delle città metropolitane.

Il rilascio include anche alcuni metadati a livello comunale relativi alle fasi del processo di geo-codifica della popolazione al territorio.

L’attributo relativo al territorio che indica il tipo di “località abitata” non fa parte di questo rilascio di dati e sarà presente nell’ambito delle successive diffusioni della popolazione con riferimento alle basi territoriali del 2021.

Per tutte le informazioni: https://www.istat.it/it/archivio/285267