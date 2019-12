Cena di Natale al Casinò di Sanremo

L’Inverno non è mai stato così caldo” al Casinò di Sanremo con una stagione di grandi eventi per chiudere in bellezza un’eccezionale 2019 e festeggiare il 2020.

Sanremo, 4 dicembre 2019 – Il Casinò ha inserito nel suo importante calendario di eventi legati alle festività natalizie la Cena di Natale, una novità nel calendario 2019. Per i suoi clienti e per vorrà trascorrere la serata del 25 dicembre in un ambiente esclusivo e al tempo stesso reso caldo e familiare dal particolare maquillage natalizio è stato pensato un menù prelibato ed invitante, raffinato ma anche sfizioso, capace di soddisfare i palati più esigenti.

Menu Cena di Natale 2019

ANTIPASTO

Millefoglie di salmone norvegese con scamorza filante,

chips di patate viola e carciofi croccanti

PRIMO

Risotto con asparagi

mantecato al Castelmagno e melograno

SECONDO

Ricciola in crosta di pistacchi

con spuma di patate allo zenzero e profumo di lime

DESSERT

Panettone alla crema di mascarpone e Champagne

Vino bianco e rosso, acqua naturale e frizzante, caffè

€ 70,00 a persona vino incluso – prenotazioni al n° 0184-595266

Il calendario Vip del Casinò di Sanremo ha presentato e presenta da novembre 2019 a gennaio 2020 una “galleria” di personaggi e spettacoli di grande livello e di forte penetrazione mediatica, scelti per piacere al pubblico più variegato.

Spettacoli eccellenti che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti.

Ecco le date del programma eventi novembre 2019 – gennaio 2020

Sabato 2 novembre DREAM MAGIC – Teatro dell’Opera

Sabato 16 novembre ENZO AVITABILE – Roof Garden

Venerdì 6 dicembre CHRISTIAN DE SICA RACCONTA CHRISTIAN DE SICA Roof Garden

Mercoledì 25 dicembre CENA DI NATALE – Biribissi

Martedì 31 dicembre LOS LOCOS, MASSIMO BAGNATO e GIN & THE FITZ

Roof Garden

Domenica 5 gennaio 2020 Roof Garden

Claudio Lauretta in IMITAMORFOSI #oltrelimitazione