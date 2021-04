Cela centinaia di munizioni e una carabina, arrestato 54enne

Sequestrati dai carabinieri di Gattatico, nel Reggiano, un ingente quantitativo di munizioni e due carabine, trovati, grazie alla collaborazione dell’unità cinofila della polizia provinciale di Reggio Emilia. Armi e munizioni erano detenute da un idraulico 54enne e da un operaio 50enne.

Il primo è stato è stato arresto dai militari con l’accusa di detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni e il secondo denunciato.

Nel casolare in uso al 50enne le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato una carabina calibro 5.5 senza matricola e marca custodita all’interno dell’armadio della camera da letto oltre a due confezioni di pallini calibro 22 da 200 pezzi l’una mentre nel casolare vicino, in uso al 54enne, una carabina ‘Diana’ risultata essere arma comune da sparo e non destinata alla libera vendita che l’uomo deteneva illegalmente insieme a 600 munizioni calibro 12 custodite in un trolley e 130 munizioni calibro 12 occultate all’interno di uno zaino.

Le indagini degli uomini dell’Arma sono ora finalizzate ad accertare i canali di provenienza delle munizioni e delle carabine sequestrate non essendo queste ultime censite alla banca dati delle armi comuni da sparo.