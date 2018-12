Catanzaro, rissa in ospedale tra pazienti per la registrazione delle impegnative

Al Pugliese-Ciaccio due utenti si sono azzuffati finendo al pronto soccorso

Nella sala di attesa all’ufficio ticket, due pazienti in attesa della registrazione delle impegnative, sono venuti alle mani. E’ accaduto nell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro questa mattina, 27 dicembre, sotto gli occhi increduli degli operatori sanitari. Uno degli utenti coinvolti nella rissa è dovuto ricorrere persino alle cure del pronto soccorso.

Il Sindacato Fp Cgil ha dichiarato in merito: “Nella sala d’attesa dell’ufficio ticket del poliambulatorio si sono vissuti attimi di paura. Da tempo denunciamo ai vertici della azienda ospedaliera – accusa il sindacato – la carenza di personale amministrativo all’interno dei poliambulatori. Ciò crea difficoltà operative nel servizio che risulta ad oggi gravato da un carico lavorativo eccessivo. Per i pochi operatori rimasti in servizio a seguito dei pensionamenti avvenuti di recente, non è la prima volta e, purtroppo, questa mattina nuovamente si sono ripetuti pesanti atti di aggressione tra utenti da parte di persone in attesa di accedere per regolarizzare le proprie impegnative. Attese lunghe ed estenuanti che provocano spesso situazioni di rabbia e violenza che si stanno ripetendo con molta frequenza”.