Catanzaro, botti di capodanno esplosi in casa. Vigili del Fuoco intervenuti in due appartamenti

Nessun ferito o intossicato.

Vigili del Fuoco a lavoro nella notte di San Silvestro a Catanzaro. Diversi interventi a causa di botti e petardi, di cui due più significativi a sud della città. Il primo in un appartamento al quarto piano in via Teano, dove un petardo è schizzato sul balcone appiccando un incendio. I Vigili hanno domato le fiamme, che avevano interessato diversi oggetti, e salvato la signora anziana proprietaria dell’appartamento. La donna stava dormendo e ha chiamato i soccorsi non appena ha avvertito la presenza di fumo e fuoco, fortunatamente non è rimasta ferita.

Situazione simile in viale Isonzo, dove una miccia è finita all’interno di una casa. Tanta paura per l’esplosione e il conseguente fumo ma niente fiamme o danni.