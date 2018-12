Catanzarese, cane da caccia incastrato in una buca: Salvato dai Vigili del Fuoco

Il cacciatore non riuscendo ad aiutare l’animale, ha chiamato i soccorsi

Una battuta di caccia come tante per un cacciatore e il suo cane, che si erano addentrati nei boschi tra i comuni di Stalettì e Squillace Superiore nel Catanzarese, che si è trasformata in una trappola. Il cucciolo è rimasto incastrato in una buca profonda alcuni metri nel terreno, probabilmente mentre fiutava la preda. Il proprietario ha chiamato i soccorsi, non riuscendo ad aiutarlo. I Vigili del Fuoco di Soverato sono giunti immediatamente sul posto e, dopo una valutazione del caso, hanno ritenuto opportuno richiedere il miniescavatore della sede centrale. L’intervento è durato diverse ore e si è reso necessario creare una pista profonda di circa due metri, per raggiungere il punto dove era incastrato l’animale. Tutte le operazioni si sono svolte con la massima attenzione per evitare smottamenti o pericoli per il cane. Il padrone è stato coinvolto per tranquillizzare l’animale, subito dopo aver raggiunto il punto ottimale per salvare il fedele amico. E’ stato così recuperato il cucciolo, sano e salvo.