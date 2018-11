Catania- Polizia blocca ubriaco con lo spray al peperoncino

Uomo ubriaco alla stazione ha aggredito con calci e pugni gli agenti di Polizia

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha posto in arresto Xalfa Nicolò di Scordia, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti si erano diretti nei pressi del capolinea degli autobus in via Archimede, per la segnalazione di una persona molesta.

Al loro arrivo, Xalfa ha mostrato evidenti segni di alterazione da sostanze alcoliche ed ha reagito aggredendoli; ha sferrato contro di loro, calci e pugni, costringendoli ad utilizzare lo spray al peperoncino al fine di bloccarlo.

È stato pertanto arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.