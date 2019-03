Catanese, amico a 4 zampe salvato dai Vigili del Fuoco: era bloccato su uno scoglio del fiume Alcantara

Il cane è rimasto intrappolato a causa di un improvviso aumento della portata e della velocità dell’acqua

Tutto è bene quel che finisce bene. Un cagnolino è stato salvato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto e del nucleo di Catania, dopo essere rimasto bloccato su uno scoglio in mezzo al fiume Alcantara. L’amico a 4 zampe, a causa di improvviso aumento della portata e della velocità dell’acqua, si trovava sullo scoglio affiorante dal letto del fiume, in località Calatabiano. La chiamata ai soccorsi è giunta da alcune persone che hanno notato l’animale in difficoltà. La squadra dei Vigili del Fuoco, arrivata sul posto, ha ritenuto necessario l’intervento dell’elicottero e degli elisoccorritori, in servizio all’elinucleo VF di stanza all’aeroporto di Fontanarossa. Per portare in salvo il cane è bastata una scala posizionata tra lo scoglio e la riva del fiume. L’animale sta bene e non ha riportato particolari traumi.