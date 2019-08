Castiglione della Pescaia: scoperto nido di tartarughe caretta caretta

In mezzo agli ombrelloni di Castiglione della Pescaia è stato scoperto un nido di tartarughe caretta caretta.

A Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto, è stato scoperto un nido di tartarughe caretta caretta. La scoperta è stata fatta da TartAmare, associazione toscana che si occupa della riabilitazione delle tartarughe.

Luana Papetti, responsabile scientifica dell’associazione, ha spiegato a Repubblica che: “L’evento è scientificamente eccezionale, anche se si ripete ormai da qualche anno perché non è la zona dove normalmente le tartarughe nidificano. Lo fanno al Sud, in Sicilia o Calabria, dove l’habitat è più caldo”.

Inoltre, il nido delle tartarughe è di una fragilità estrema. Se non viene messo in sicurezza, il rischio per le uova è estremamente elevato.

Questo non è il primo caso, nonostante la Toscana non sia il luogo tipico di nidificazione delle caretta caretta. Papetti ha osservato che: “Il fenomeno, molto probabilmente, è stato accentuato dai cambiamenti climatici perchè in certe zone l’acqua e la sabbia raggiungono temperature più alte, adatte alla nidificazione. Ma sulle cause di questo ‘spostamento verso Nord’ stiamo ancora indagando”.

Attualmente il nido è stato messo in sicurezza. I piccoli dovrebbero uscire tra 45-50 giorni.