Alta efficienza e basso impatto ambientale per la valorizzazione del Castello di Nervi e della scogliera. L’intervento, realizzato dal Settore Impianti di A.S.Ter. spa, illuminerà angoli suggestivi e scorci di pregio. Per l’intervento sono stati utilizzati proiettori a led a luce bianca o RGB, con potenze ed ottiche diverse e con caratteristiche costruttive adatte al funzionamento in ambiente marino. Anche le tubazioni e gli accessori utilizzati per la stesa delle linee di alimentazione hanno caratteristiche, altamente innovative, di resistenza alla corrosione causata dall’acqua marina. Le potenze dei nuovi proiettori a led variano dai 40W ai 120W: le ottiche sono state scelte in base alle aree da illuminare e ai particolari da mettere in risalto; sono di tipo circolare, con fasci luminosi che vanno dagli 8° fino ai a 60°, oppure del tipo ellittiche 45°x75°. L’attivazione è prevista per domani, alle 21.30, alla presenza del sindaco di Genova, dell’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni, dei rappresentanti del Municipio IX Levante e dei vertici aziendali di A.S.Ter.

«Il grande impegno della società – Francesco Massimo Tiscornia, presidente di A.S.Ter. spa – nel continuare a illuminare i luoghi maggiormente simbolici della città, come la cupola della Basilica di Carignano, viene compiuto per abbellire sempre di più Genova, migliorando così indirettamente anche la qualità di vita, in questo caso, dei frequentatori del porticciolo di Nervi e dell’intero quartiere, tra i più iconici dell’intero territorio urbano».

«Un indiscutibile know-how, la profonda conoscenza del territorio e grande sensibilità artistica, come in questo caso – spiega il ceo di A.S.Ter Antonello Guiducci – Sono i tratti distintivi che il nostro Settore Impianti, forte di skills sempre più specifiche ed all’avanguardia, ha saputo coniugare, confermando, una volta di più la vocazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio urbano e paesaggistico di Genova».

«La parte di impianto dedicata all’illuminazione scenografica del castello ha visto l’utilizzo di proiettori a Led con sistema RGB – spiega Sergio Manenti, responsabile del Settore Impianti di A.S.Ter. – Il Castello e la sottostante scogliera saranno normalmente illuminati con una luce bianca neutra, ma durante eventi particolari, attraverso una programmazione ad hoc della centralina di comando, si potrà cambiare la luce da Bianca a Colorata ed eventualmente con vari effetti».

«Per l’impianto dedicato all’illuminazione scenografica della scogliera si è scelto di utilizzare proiettori a luce bianca per far risaltare le varie sfumature di grigi delle rocce e rendere brillanti le tonalità verdi della vegetazione che nasce spontaneamente fra le pietre – aggiunge Michela Massone, architetto del Settore Impianti di A.S.Ter., che ha curato la fase progettuale e la realizzazione dell’intervento – I nuovi proiettori hanno potenze ed Ottiche diverse per creare effetti scenografici e far risaltare la morfologia delle rocce, le sue insenature, la sua vegetazione e il mare».