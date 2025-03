Castel Madruzzo: La Trasformazione in Hotel di Lusso Scatena Polemiche

Un ambizioso progetto per trasformare il Castel Madruzzo, un castello del XII secolo vicino a Trento, in un hotel di lusso a cinque stelle sta suscitando accesi dibattiti. Il progetto è stato promosso dall’ex calciatore messicano Javier Hernandez, che ha acquistato la proprietà con l’intenzione di creare una struttura esclusiva per turisti di alta classe.

Nonostante le potenzialità economiche, il piano ha incontrato l’opposizione delle autorità culturali locali, preoccupate per la possibile alterazione del valore storico del castello. Le modifiche proposte sono state respinte e richieste revisioni per preservare l’aspetto tradizionale dell’edificio.

Il sindaco di Madruzzo ha difeso l’iniziativa, sottolineando che il progetto potrebbe portare benefici economici alla comunità, creando nuovi posti di lavoro e attrarre un turismo di qualità. Tuttavia, alcuni critici sostengono che la provincia avrebbe dovuto acquistare il castello per tutelarlo anziché permetterne la trasformazione in un hotel esclusivo.

Il progetto è ancora in fase di revisione e la vicenda continua a suscitare un vivace dibattito tra sviluppo economico e conservazione del patrimonio storico.