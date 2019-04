Cassino, Contromano in pieno centro e con la droga nascosta in auto: 3 giovani arrestati

I Carabinieri hanno intercettato un’auto che transitava contromano sul Corso della Repubblica

Nelle prime ore della mattinata tre ragazzi ventenni sono stati beccati mentre percorrevano contromano e muniti di droga le vie del centro di Cassino. I Carabinieri, della sezione radiomobile della compagnia di Cassino, hanno intercettato un’auto che transitava contromano sul Corso della Repubblica, nella “Città Martire”. I militari hanno dunque intimato l’alt al conducente, D.M., un 21enne residente a Nepi. Il ragazzo, per tentare di eludere un controllo più approfondito ha consegnato spontaneamente agli agenti una busta in plastica contenente circa 1 grammo di hashish e circa 0,50 grammi di marijuana.

In auto con il 21enne erano presenti anche M.A., 21enne di Cassino, già censito per reati in materia di stupefacenti, ed A.A.K.L. 21enne, di nazionalità togoniana residente a Nepi, anche lui già censito per reati in materia di stupefacenti. I Carabinieri hanno ritenuto opportuno procedere con una perquisizione locale e personale che ha consentito di rinvenire nel bagagliaio dell’autovettura una busta in plastica contenente 500 grammi di marijuana tritata e 5 bustine in plastica contenenti residui di detta sostanza, il tutto è stato sottoposto a sequestro.

I tre giovani sono stati dichiarati in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, così come disposto dall’A.G., il 21enne di Cassino è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre gli altri due giovani residenti a Nepi sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale di Cassino.