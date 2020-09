Caso Willy, richiesta sequestri beni.

Dopo le verifiche sul reddito di cittadinanza, sono stati sequestrati quasi 27.000 euro di beni nei confronti delle quattro famiglie dei ragazzi accusati dell’omicidio di Willy. La richiesta, che verrà fatta ai pm di Velletri dalla Guardia di Finanza in seguito ai controlli sul reddito di cittadinanza, è scattata perchè le quattro famiglie lo avrebbero percepito immeritatamente, arricchendosi per un cifra intorno ai 33.000 euro. Intanto è stato identificato l’autore del post contro Willy. E’ uno studente universitario di Treviso, 23 anni, esperto di informatica.Il giovane è stato identificato e denunciato dalla Polizia. Lo studente, che aveva postato la frase “Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzè. Siete degli eroi”. Inoltre è stato scoperto che il ragazzo si connetteva ai social network attraverso provider esteri, utilizzando tecniche di anonimizzazione in grado di mascherare le tracce informatiche della navigazione.